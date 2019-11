André Gomes já teve alta hospitalar

Adriano Rocha Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português André Gomes deixou, esta terça-feira, o hospital, um dia depois de ter sido operado a uma fratura com deslocamento do tornozelo direito, lesão contraída no jogo do Everton com o Tottenham.

"Na sequência da operação bem sucedida de ontem [segunda-feira], André Gomes teve alta do hospital e vai continuar a reabilitação com a equipa médica do Everton", anunciou o clube inglês no seu sítio oficial da Internet.

Em princípio, André Gomes não voltará a jogar mais esta temporada, mas o Everton, logo após a cirurgia, revelou que o futebolista português, de 26 anos, deverá "recuperar totalmente".