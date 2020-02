André Gomes regressa à competição na derrota do Everton na visita ao Arsenal

JN/Agências Hoje às 19:28 Facebook

André Gomes regressou, este domingo, à competição, quase quatro meses depois de se lesionar com gravidade, num jogo em que entrou na segunda parte, mas não evitou a derrota do Everton.

Os toffees tentaram sair com pontos da visita ao Arsenal, com várias ocasiões na parte final do jogo da 27.ª jornada, mas a sorte esteve do lado dos gunners, que seguram uma vitória por 3-2.

André Gomes, que no início de novembro sofreu uma fratura com desvio do tornozelo, foi opção para Carlo Ancelotti aos 59 minutos, entrando para o lugar do francês Morgan Schneiderlin, quando o Arsenal já tinha marcado o terceiro golo.

O Everton marcou no primeiro minuto, por Clavert-Lewin, mas Nketiah, aos 27, e Aubameyang, aos 33, colocaram o Arsenal na frente, antes de Richarlison conseguir, na compensação antes do intervalo, fazer o 2-2.

A segunda parte começou praticamente com novo golo do internacional gabonês Aubameyang, aos 46, livre de marcação e de cabeça na marca de penálti, embora os últimos minutos tenham sido de grande sufoco para a equipa londrina.

O Everton esteve mais de uma vez perto de igualar a partida, mas alguma falta de acerto na finalização ou o guarda-redes Bernd Leno evitaram o pior, embora os gunners também tenham falhado o quarto, com uma bola na barra.

O resultado deixa o Arsenal no sétimo lugar (37 pontos), a quatro pontos do quinto lugar, ocupado pelo Manchester United, enquanto o Everton é 11.º, com 36.

Também este domingo, Bruno Fernandes, no Manchester United, e Diogo Jota, uma vez mais no Wolverhampton, estiveram em grande plano nos respetivos jogos da ronda, com Watford e Norwich, respetivamente.

Bruno Fernandes estreou-se a marcar, de penálti, e assistiu no triunfo por 3-0, mesmo resultado dos Wolves, num jogo em que Diogo Jota bisou, depois de na quinta-feira ter feito um hat trick na Liga Europa.

Os red devils subiram ao quinto lugar na Premier League, beneficiando também da derrota do Tottenham no sábado, em casa do Chelsea, com a formação orientada por José Mourinho a cair para o sexto posto.