André Gomes regressa aos treinos

O português André Gomes regressou esta terça-feira aos treinos depois de ter sofrido uma lesão grave em novembro, frente ao Tottenham. "É tão bom estar de volta", escreveu o português nas redes sociais.

Ao fim de 86 dias, boas notícias para o Everton e André Gomes. O médio português, que em novembro sofreu uma lesão grave no tornozelo frente ao Tottenham, já treinou com a equipa. A boa nova foi dada pelos "toffees", através das redes sociais: "É tão bom ver o André Gomes de volta aos treinos com o resto dos rapazes. Apenas 86 dias após a lesão. André Gomes juntou-se à equipa para realizar pequenos exercícios", anunciaram.

O médio de 26 anos também não escondeu a felicidade por poder voltar ao trabalho: "É bom estar de volta com a equipa. Foi a primeira sessão de treino com os rapazes. Quero melhorar todos os dias para estar pronto o mais rápido possível", escreveu no Twitter.

Carlo Ancelotti, que assumiu recentemente o comando técnico do Everton, está, assim, prestes a receber um "reforço". A 3 de novembro, num jogo frente ao Tottenham a contar para a liga inglesa, André Gomes recebeu a bola junto à linha lateral e, depois de arrancar, foi derrubado por Son, acabando por sofrer uma fratura com desvio no tornozelo. O médio foi operado e esteve em Portugal a recuperar nos últimos meses.