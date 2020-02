André Gomes renova com o F. C. Porto

Hoje às 19:37 Facebook

Lateral de 21 anos e estrela da seleção portuguesa estende contrato até 2023.

"É uma grande felicidade e um prazer enorme continuar a fazer parte da história do clube. É bom sentir que os responsáveis confiam em mim e eu vou demonstrar que têm razões para isso", disse André Gomes, citado nas redes sociais do F. C. Porto.

Esta época, André Gomes marcou 90 golos em 36 jogos pelos dragões. Está no F. C. Porto desde 2017, após ter feito a formação no ABC. Na época passada, foi campeão nacional, venceu a Taça de Portugal e esteve na final-four da Taça EHF.

"Vou fazer o que puder para ajudar a equipa ao máximo e melhorar cada vez mais, pelo que os adeptos podem sempre esperar o melhor de mim", rematou André.