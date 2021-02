André Horta em destaque na imprensa italiana

João Faria, em Roma Hoje às 11:32 Facebook

Os dois jornais desportivos italianos mais importantes consideraram o médio do Braga como o melhor jogador da equipa.

André Horta, médio do Braga, está em grande destaque na imprensa italiana desta sexta-feira, sendo considerado pelos jornais desportivos "Gazzetta dello Sport" e "Tuttosport" como o melhor jogador em campo da equipa portuguesa. A "Gazetta" dá-lhe uma pontuação de 6,5 e escreve que o médio "foi o mais vivo de todos" os jogadores do Braga, "sempre pronto a criar jogo". Curiosamente, este jornal considerou Vertout, da Roma, como o melhor em campo com a nota de sete. O "Tuttosport" atribuiu a nota de 5,5 e destaca que o médio soube "meter o físico e fazer o transporte de jogo".

De acordo com informações do site Wyscout, André Horta conseguiu 72% de ações bem sucedidas durante o jogo, 89% dos passes foram corretos, arriscou uma vez no drible com sucesso, acertou em 67% dos passes no último terço do terreno e garantiu com sucesso (79%) os passes para a frente. O jogador recuperou ainda uma bola no meio-campo.

O Braga perdeu com a Roma, por 3-1, e despediu-se da Liga Europa nos 16 de final da competição.