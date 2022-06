André Horta renova pelo Braga até 2027

Médio de 25 anos acertou a renovação do vínculo com os arsenalistas, ficando a estar ligado aos guerreiros do Minho por mais cinco anos.

É oficial. O Sporting de Braga anunciou, nesta segunda-feira, a renovação de contrato com o futebolista André Horta, até 2027.

O médio, de 25 anos, tinha contrato válido até 2024, tendo estendido a ligação aos minhotos por mais três épocas.

Com 146 jogos pelo Braga, André Horta soma quatro temporadas com o clube arsenalista, tendo conquistado uma Taça da Liga (2019/20) e uma Taça de Portugal (2020/21).

André Horta é irmão mais novo de Ricardo Horta, capitão do Braga e que tem contrato até 2026, mas que poderá sair, dado que é alvo apetecível do mercado, estando o Benfica no topo dos interessados.

O clube minhoto regressa ao trabalho no próximo dia 23, sob o comando de Artur Jorge, técnico que transita da equipa B, substituindo Carlos Carvalhal.