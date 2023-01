André Lacximicant: "Encaramos o jogo com o Liverpool para ganhar"

JN Hoje às 18:30 Facebook

A equipa B do Braga soma três pontos nas duas primeiras jornada da fase de grupos da Premier League International Cup e quer manter-se na luta por um lugar nos quartos de final da competição, agora diante do Liverpool.

"Estamos à espera de um jogo difícil frente ao Liverpool mas vamos encará-lo para ganhar, como fazemos sempre. Queremos dignificar o SC Braga nesta competição e estamos orgulhosos por podermos participar nela. Queremos mostrar que somos capazes e para isso queremos garantir a vitória. Já tivemos dois jogos na Premier League International Cup, por isso estamos adaptados e queremos ganhar. Estamos a atravessar um bom momento na temporada na Liga 3 e queremos dar-lhe seguimento nesta competição. Trabalhamos bem para dar uma boa resposta no jogo e espero que consigamos a vitória", afirmou o avançado André Lacximicant.

Os guerreiros do Minho vão defrontar os "reds" esta quarta-feira, às 19 horas - o duelo terá transmissão nas redes sociais da Cidade Desportiva - e partem para a terceira jornada com três pontos, após a derrota frente ao Everton e o triunfo diante do Stoke City, ao passo que o Liverpool soma seis, fruto de duas vitórias diante do Dínamo Zagreb e do Paris Saint Germain.

A Premier League International Cup é composta por três grupos de oito equipas, quatro inglesas e quatro do resto da Europa. Cada equipa fará quatro partidas e os dois primeiros classificados dos três grupos, mais os dois melhores terceiros qualificam-se para os quartos de final da prova. O Grupo C é liderado pelo Everton, com nove pontos, seguindo-se Crystal Palace (6), Liverpool (6), Stoke City (6 pontos), Braga B (3 pontos), Dínamo Zagreb (0 pontos), Hertha Berlim (0 pontos) e Paris Saint-Germain, em oitavo (0 pontos).