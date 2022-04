André Micael bisa e Varzim dá cambalhota frente ao F. C. Porto B

JN/Agências Ontem às 21:46 Facebook

Dois golos do defesa André Micael ditaram, esta segunda-feira, a reviravolta vitoriosa do Varzim ante o F. C. Porto B, por 2-1, na partida de conclusão da 28.ª jornada da Liga 2, desafogando os anfitriões na luta pela permanência.

O central virou 'herói' improvável dos poveiros, ao 'bisar' aos 25 e 83 minutos, depois de Gonçalo Borges ter adiantado, aos 22, os 'dragões', que ainda viram Rúben Semedo, de volta à competição neste escalão mais de um mês depois, ser expulso após o apito final.

Com o terceiro triunfo nos últimos quatro jogos e a sexta partida consecutiva sem perder, o Varzim igualou o Sporting da Covilhã na 16.ª e antepenúltima posição, de acesso ao 'play-off' de permanência, com 26 pontos, a um ponto da zona de 'salvação', enquanto o FC Porto atravessa uma sequência de sete jogos sem vitórias e segue em 12.º, com 34.

Mesmo privada dos influentes Cássio Scheid, André Leão, Zé Tiago e Heliardo, a equipa de Pedro Miguel entrou em campo com iniciativa e somou algumas aproximações à área adversária, gerando perigo logo ao sexto minuto, num cabeceamento ao lado de Agdon.

Os 'dragões' responderam com eficácia aos 22 minutos, quando Vasco Sousa, aposta de última hora para substituir no 'onze' Samba Koné, que se lesionara em pleno período de aquecimento, lançou Gonçalo Borges para um 'tiro' cruzado fora do alcance de Ricardo.

Três minutos depois, o Varzim resgatou a igualdade, com Ricardo Silva a afastar para a frente um pontapé livre cobrado na esquerda por Nuno Valente e André Micael a 'faturar' na recarga, repercutindo no marcador o equilíbrio de forças patenteado até ao intervalo.

O FC Porto B esteve mais rematador através de Danny Loader, numa incursão negada por Ricardo Nunes, aos 33 minutos, e Bernardo Folha, ao 'disparar' de longe a rasar o poste, aos 37, ao passo que Raí Ramos espreitou a reviravolta num livre frontal, aos 42.

O jogo ficou mais acidentado na segunda etapa, tendo pertencido a Rodrigo Ferreira, aos 61, e Gonçalo Borges, aos 81, as oportunidades do lado do conjunto de António Folha, que está suspenso por um mês e foi substituído no banco pelo adjunto Fábio Moura.

Ao atrevimento 'azul e branco', os 'alvinegros' reagiram com pragmatismo a sete minutos do fim, graças a um golpe de cabeça de André Micael, nascido de um canto na esquerda de Bruno Tavares, que ainda testou Ricardo Silva, aos 85, bem como Tavinho, aos 90.