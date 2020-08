André Pereira troca F. C. Porto pelo Rio Ave

JN Ontem às 22:55 Facebook

Avançado português deixou o Dragão e juntou-se aos vila-condenses a título definitivo. Na época passada esteve cedido ao V. Guimarães e ao Saragoça.

O Rio Ave anunciou esta segunda-feira a contratação do avançado português André Pereira, que pertencia aos quadros do F. C. Porto.

O atacante, de 25 anos, assinou um compromisso válido por quatro temporadas com a formação vila-condense, chegando aos Arcos envolvido na transferência do iraniano Mehdi Taremi para os dragões.

Na época passada, cedido pelo F. C. Porto, André Pereira alinhou no Vitória de Guimarães, onde participou em 19 jogos e marcou três golos, e, na segunda parte da temporada, no Saragoça, do escalão secundário espanhol, onde foi utilizado em apenas oito jogos, sem marcar qualquer golo.