André Silva bisa e fica apenas atrás de Lewandowski na lista de melhores marcadores

O internacional português continua imparável na Liga alemã e voltou a ser decisivo, este sábado, na 19.ª jornada.

O Eintracht Frankfurt venceu (3-1) o Hertha Berlim em casa e André Silva voltou a estar em destaque. Os golos do encontro surgiram apenas na segunda metade, com o polaco Krzysztof Piatek a inaugurar o marcador aos 66 minutos para os visitantes. No minuto seguinte, André Silva, com um grande golo de cabeça, fez o empate e Martin Hinteregger conseguiu a reviravolta.

O avançado português voltou a fazer o gosto ao pé, já nos descontos, de grande penalidade, fechando a contagem.

Com este bis, André Silva chegou aos 16 golos só no campeonato alemão, ultrapassando Haaland e ficando apenas atrás de Lewandowski na lista dos melhores marcadores, numa altura em que só agora começou a segunda volta.

O internacional português também já igualou temporada de 2016/17, quando ainda era jogador do F. C. Porto e conseguiu o melhor registo, faturando 16 vezes.

Veja os golos de André Silva: