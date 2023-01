André Silva bisa na goleada ao lanterna-vermelha e Leipzig sobe à vice-liderança

JN/Agências Hoje às 19:36, atualizado às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

Um bis do avançado internacional português André Silva ajudou, esta terça-feira, o Leipzig a golear o Schalke 04 (6-1), em Gelsenkirchen, um desfecho que coloca os visitantes, provisoriamente, no segundo posto da Liga alemã.

O encontro de abertura da 17.ª jornada ficou, praticamente, resolvido ainda antes do tempo de descanso, com o antigo jogador do F. C. Porto a ter influência, face aos dois golos apontados, o primeiro, fora de área, para abrir o marcador, aos sete, e o terceiro, aos 44 minutos.

Pelo meio, Benjamin Henrichs anotou o segundo, enquanto no período de descontos da primeira parte Timo Werner (4-0) colocou o resultado com números goleadores.

PUB

No segundo tempo, o japonês Soichiro Kozuki (56) encurtou distâncias, mas Dani Olmo (83), que tinha feito os passes para o segundo e terceiro golos, aumentou a contagem, ao fazer uma chapelada fora da grande área, antes do dinamarquês Poulsen (89) colocar um ponto final no resultado.

O Leipzig sobe ao segundo posto, com 32 pontos, mais dois do que Eintracht Frankfurt (terceiro colocado), Union Berlim (quarto) e Friburgo (quinto), todos com menos um jogo, enquanto o conjunto de Gelsenkirchen mantém-se como último da Bundesliga, com nove pontos.