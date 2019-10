André Silva brilha em Frankfurt

Hoje às 19:35 Facebook

Atacante português marca pela terceira jornada consecutiva na liga alemã de futebol, no empate do Eintracht com o Werder Bremen (2-2).

No jogo da sétima jornada da Bundesliga, disputado neste domingo, André Silva colocou 2-1 no marcador ao minuto 88 e fez o terceiro golo ao serviço do Eintracht. Formou dupla atacante com outro português, Gonçalo Paciência, que desta vez ficou em branco, mas que é o melhor marcador da equipa treinada por Adi Hutter, com seis remates certeiros em todas as competições.

A equipa de Fran«kfurt parecia encaminhada para a quarta vitória, mas saiu de campo com o segundo empate, porque o Werder Bremen voltou a marcar, já nos descontos, de penálti, convertido por Milot Rashica.

Com este resultado, o adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa corre no nono lugar da Bundesliga, com 11 pontos, a cinco do novo líder, o Borussia Moenchengladbach, que, também neste domingo, goleou o Augsburgo (5-1) e destronou (mais dois pontos) o Bayern, derrotado pelo Hoffenheim (1-2), no sábado.

No segundo lugar, a um ponto do Monchengladbach, está o Wolfsburg, que bateu o Union Berlin, por 1-0.