André Silva continua de pé quente e dá triunfo ao Eintracht Frankfurt

O português marcou, este sábado, o golo que deu o triunfo (2-1) ao Eintracht Frankfurt diante do Borussia Dortmund, no Signal Iduna Park. André Silva continua em excelente forma na Bundesliga.

Depois da pausa para as seleções, a Bundesliga regressou, mais uma vez com André Silva em destaque. O ex-jogador do F. C. Porto voltou a fazer o gosto ao pé, desta vez diante do Borussia Dortmund de Raphael Guerreiro, a contar para a 27.ª jornada.

Um autogolo de Nico Schulz abriu a contagem no Signal Iduna Park, longo aos 11 minutos, e Hummels ainda empatou em cima do intervalo. A igualade acabou por se manter até ao minuto 87, quando André Silva, de cabeça, fez o 2-1 para o Eintracht Frankfurt.

No dia em que completou o jogo 50 na liga alemã, o avançado português chegou aos 22 golos só na Bundesliga, mantendo o segundo lugar na lista dos melhores marcadores apenas atrás de Lewandowski (35 golos).

Com este resultado, o Eintracht Frankfurt mantém-se seguro no quarto lugar, último de acesso à Liga dos Campeões, com 50 pontos, agora mais sete do que o Borussia, que é quinto e foi alcançado pelo Bayer Leverkusen.