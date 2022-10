André Silva decisivo e o Haaland do costume

Raphael Guerreiro também marcou na vitória do Dortmund

Depois de duas derrotas nas primeiras jornadas, o RB Leipzig reentrou na luta pela apuramento para a próxima fase muito graças a André Silva, o desequilibrador do duelo com o Celtic (3-1). Antes do bis decisivo do avançado português, foi o compatriota Jota a aparecer, ao apontar o golo que deu o empate ao campeão escocês. Depois, aos 64 e aos 77 minutos, André Silva roubou o protagonismo só para ele. A equipa alemã aproxima-se do segundo lugar do Grupo F, já que o Shakhtar saiu derrotado de Madrid (2-1), resultado que deixa o campeão europeu com o apuramento praticamente no bolso.

Quem também está com destino traçado rumo aos oitavos de final é o Manchester City, vitorioso na receção ao Copenhaga (5-0). Cancelo, Rúben Dias e Bernardo foram titulares, mas a figura foi o suspeito do costume: Haaland saiu ao intervalo, depois de marcar mais dois. Neste Grupo G, Raphael Guerreiro abriu caminho ao triunfo do Dortmund em Sevilha (1-4). No grupo do Benfica, a Juventus somou os primeiros pontos (3-1 ao Maccabi), enquanto o Chelsea puxou dos galões e bateu o AC Milan (3-0), que contou com Rafael Leão. Os "blues" passam do último para o segundo lugar do Grupo E.