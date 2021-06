André Silva é reforço do Leipzig, avança imprensa alemã

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 16:32 Facebook

O avançado português André Silva é reforço do Leipzig, da Bundesliga, num negócio a rondar os 23 milhões de euros. Depois de uma época onde marcou 28 golos na Bundesliga, André Silva mantém-se na Alemanha para jogar no clube que foi segundo classificado em 2020/2021.

Segundo adianta o jornal "Bild", o avançado ex-F.C.Porto vai auferir um salário de cerca de quatro milhões de euros por ano. A transferência pode atingir os 35 milhões de euros perante objetivos.

Após uma época onde foi o segundo melhor marcador da Liga alemã com 28 golos, mais um que Haaland e menos 13 que Lewandowski, o rendimento de André Silva é assim premiado com a transferência para um clube de patamar superior. O Leipzig vai disputar a Liga dos Campeões, ao invés da Liga Europa, como é o caso da antiga equipa do português, o Eintracht Frankfurt.