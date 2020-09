André Silva em definitivo no Eintracht Frankfurt em dia muito movimentado

JN Hoje às 21:15 Facebook

O português André Silva convenceu os alemães do Eintracht Frankfurt, que esta quinta-feira, anunciaram a contratação em definitivo do avançado aos italianos do AC MIlan, num dia de mercado muito movimentado. O Sporting emprestou o médio brasileiro Eduardo Henriques ao Crotone.

E. Frankfurt: O internacional português André Silva, de 24 anos, transferiu-se em definitivo para o clube alemão, depois de na época passada ter sido emprestado pelos italianos do AC Milan, tendo firmado vínculo até 2023. Na época passada pelo conjunto germânico, o ponta de lança disputou 37 jogos e apontou 16 golos. André Silva estreou-se como profissional ao serviço F. C. Porto, tendo sido vendido aos rossoneri em 2017/18, foi depois emprestado ao Sevilha e na época passada ao Eintracht Frankfurt.

Sporting: Os leões emprestaram o médio brasileiro Eduardo Henrique, de 25 anos, ao clube italiano, que subiu à Série A. O Crotone não revela pormenores do negócio, referindo apenas que tem direito de opção sobre o médio, que chegou a Alvalade na época passada, depois de uma passagem pelo Belenenses SAD.

Braga: O defesa central brasileiro Lucas foi emprestado aos espanhóis do Celta de Vigo. O jogador, de 23 anos, estava ligado ao S. C. Braga desde 2014/15, mas só na última época fez jogos (três) pela equipa principal, antes de ser emprestado ao Estoril, da LigaPro, na segunda metade da temporada. O clube galego ficou com opção de compra sobre o internacional sub-20 brasileiro no final da época.

Famalicão: Joaquín Pereyra, de 21 anos, é reforço dos minhotos, por empréstimo dos argentinos do Rosario Central. Pereyra estreou-se no campeonato argentino com apenas 17 anos.

Marítimo: O presidente do Marítimo, Carlos Pereira, garantiu que o avançado iraniano Ali Alipour, 24 anos, será reforço e admitiu ainda a possível contratação do defesa brasileiro Cláudio Winck. Ali Alipour, internacional pelo Irão, aguarda o visto para poder viajar para a Madeira, de acordo com o líder do emblema verde rubro e chega proveniente do Persepolis. Já Cláudio Winck, lateral direito, é uma forte possibilidade para o setor defensivo. Jogador do Vasco da Gama, foi formado no Grémio e jogou no Internacional, onde se estreou como profissional, contando ainda com uma breve passagem pelos italianos do Hellas Verona, em 2016, cedido pelo clube de Porto Alegre. Os dois atletas deverão ser apresentados oficialmente nos próximos dias.

Belenenses SAD: O defesa central brasileiro Henrique Buss, internacional canarinho, é reforço até 2022. Com seis internacionalizações pelo Brasil, tendo alinhado numa partida do Mundial2014, Henrique Buss chega aos azuis proveniente do Al Ittihad Kalba, dos Emirados Árabes Unidos, onde realizou 17 encontros e apontou um golo na última temporada. O futebolista, de 33 anos, iniciou a carreira no Curitiba, com passagem pelo Palmeiras, e chegou a ser contratado pelo Barcelona em 2008, mas nunca jogou pelos catalães, tendo sido emprestado aos alemães do Bayer Leverkusen, aos espanhóis do Racing Santander e, de novo, ao Palmeiras, onde acabou por se fixar.

Nacional: O médio internacional luxemburguês Vincent Thill é o mais recente reforço dos insulares e assinou um contrato válido por quatro temporadas. O jogador, de 20 anos, atuou na temporada passada na equipa francesa do Metz, depois de ter dividido a formação pelos luxemburgueses do Fola Esch, Progres Niederkorn e FC Rodange, antes de ingressar de se mudar para o clube gaulês em 2015, passando, por empréstimo, pelos franceses do Pau FC e US Orléans.

Fiorentina: O médio Giacomo Bonaventura, de 32 anos, assinou contrato a custo zero com os "Viola" depois de ter terminado contrato com o AC Milan no final da temporada passada. Bonaventura foi internacional italiano por 14 ocasiões.

Crystal Palace: O avançado internacional belga Michy Batshuayi vai jogar a temporada 2020/21 no clube de sul de Londres, por empréstimo do Chelsea. Este é um regresso do avançado, de 26 anos, a um clube que já representou na segunda metade de 2018/19, tendo marcado seis golos em 13 jogos, também por empréstimo dos "blues", por quem marcou apenas seis golos em 24 jogos esta época.

Fulham: O defesa holandês Kenny Tete, de 24 anos, trocou o Lyon pelo Fulham. Os ingleses pagaram 3,2 milhões de euros pelo lateral, que foi formado no Ajax, com os franceses a ficarem com 10% numa futura venda acima dos 10 milhões de euros.

Tenerife: O defesa central português Bruno Wilson foi apresentado no clube da 2.ª Liga espanhola, tendo como objetivo "evoluir na carreira", após se ter "encantado" com o projeto dos insulares. O defesa, de 23 anos, define-se como um jogador "intenso e trabalhador", que gosta de "sair a jogar", afirmando sentir-se "muito bem e preparado" para a primeira aventura no estrangeiro. O neto de Mário Wilson deixou o S. C. Braga para jogar na segunda divisão de Espanha, que comparou à Liga, por ambas terem jogadores "muito valorizados" e haver "muita visibilidade".

Samsunspor: O clube da segunda divisão turca contratou o avançado português Tomané ao Estrela Vermelha. O jogador, de 27 anos, ​​​​​​chegou à Sérvia no início da temporada agora finda e esta época já tinha marcado dois golos em seis encontros.