André Silva estreia-se a titular em goleada do Leipzig na Taça da Alemanha

Os alemães do Leipzig, com o reforço André Silva a titular, entraram, este sábado, a golear no primeiro jogo oficial de 2021/22, ao vencer fora o Sandhausen, por 4-0, na primeira eliminatória da Taça da Alemanha.

O avançado internacional português, que saiu aos 68 minutos, para dar lugar ao holandês Brian Brobbey, não marcou, mas esteve no segundo e terceiro golos da equipa, em ambos a servir Nkunku, com o francês a assistir aos 45 minutos e a marcar aos 60.

O Leipzig chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com Orban a marcar aos 19, depois de cabecear ao segundo poste num livre apontado por Angelino, e a marcar aos 45, por Haidara, numa recuperação que passou por André Silva.

Já na segunda parte, o português, que na última época, no Eintracht Frankfurt, foi o segundo melhor marcador da Bundesliga, assistiu Nkunku, num jogo em que o húngaro Dominik Szoboszlai fechou a contagem (4-0) aos 81 minutos.

Nesta primeira eliminatória, Bayer Leverkusen, Augsburgo, Arminia Bielefeld e Estugarda, igualmente da 'Bundesliga', também venceram em casa de adversários de escalão inferior.

O Leverkusen venceu o Lok Leipzig (3-0), o Augsburgo o Greifswalder (4-2) e o Arminia Bielefeld o Bayreuth (6-3), enquanto o Werder Bremen, despromovido em 2020/21 à segunda divisão, foi eliminado pelo Osnabruck (2-0), da terceira Liga.

O Bochum, que entra esta época no principal escalão da Bundesliga, teve começo difícil na Taça, ao ser 'forçado' a prolongamento com o Wuppertaler, formação dos 'regionais', mas acabou por vencer por 2-1.

Ainda hoje, o Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, e o Greuther Furth, recém-promovido à Bundesliga, defrontam também fora na Taça o Wehen Wiesbaden e o Babelsberg, da terceira divisão e dos distritais, respetivamente.