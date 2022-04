André Silva falha penálti mas Leipzig empata com Atalanta

Ontem às 22:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O Leipzig, do internacional português André Silva, empatou a uma bola, em casa, com os italianos do Atalanta, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, num jornada europeia em que só o Braga venceu.

Os transalpinos colocaram-se a vencer no primeiro tempo, com um tento de Muriel, aos 17 minutos. No segundo tempo, os alemães foram atrás do prejuízo e o minuto 58 foi decisivo. Demiral fez falta sobre Nkunku dentro da área, num lance validado pelo VAR, chamado a converter o castigo máximo, André Silva viu o guarda-redes Musso defender o remate e a recarga de Orbán, no entanto, no canto que se seguiu Zappacosta introduziu a bola na próxima baliza, dando a igualdade ao adversário.

Em Frankfurt, o encontrol entre Eintracht e Barcelona também terminou com um empate. os germânicos abriram o ativo pouco depois do início da segunda parte (48), pelo extremo Knauff, mas os catalães deiram tudo na mesma, aos 66, graças a um golo de Ferran Torres.

Também 1-1 foi o desfecho da receção dos ingleses do West Ham aos franceses do Lyon, do internacional português Anthony Lopes. Bowen marcou para os da casa, aos 52, mas Ndombélé, aos 66, fez o empate.

Nos quartos de final da Liga Europa, apenas o Braga conseguiu sair com a vitória nos confrontos da primeira mão, graças a um golo solitário de Abel Ruiz, aos 40 minutos.

O segundo jogo está marcado para a próxima quinta-feira, dia 14 de abril