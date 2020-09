André Silva inicia nova época a marcar

JN Hoje às 17:31 Facebook

Avançado ajudou o Eintracht Frankfurt a seguir em frente na Taça da Alemanha, ao marcar um dos dois golos na vitória sobre o 1860 Munique.

André Silva começou 2020/21 de pé quente. O avançado português foi titular no embate com o 1860 Munique e marcou o golo que abriu caminho ao triunfo do Eintracht Frankfurt (1-2), no jogo deste sábado.

Bas Dost, ex-jogador do Sporting, apontou o outro golo que valeu o apuramento para a 2.ª eliminatória da Taça da Alemanha. Já Gonçalo Paciência não foi utilizado.

O arranque oficial da temporada alemã não trouxe surpresas, já que Colónia, Augsburg, Wolfsburgo, RB Leipzig e Borussia Monchengladbach também ganharam e seguiram em frente na taça.