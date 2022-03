André Silva marca e assiste e Leipzig avança na Taça

JN/Agências Hoje às 21:24 Facebook

Twitter

Partilhar

O internacional português André Silva marcou e assistiu na vitória de hoje do Leipzig no reduto do Hannover 96 (4-0), da segunda divisão, avançando para as meias-finais da Taça da Alemanha.

O português fechou a goleada, aos 73 minutos, já depois de assistir o austríaco Laimer, aos 67, e de o francês Nkunku ter 'bisado' no primeiro tempo, com tentos aos 17 e aos 22 minutos.

O quarto classificado da Liga alemã avança, assim, para as 'meias', fase em que já está o Union Berlim, que terça-feira bateu o St. Pauli por 2-1.

Ainda hoje serão conhecidos os outros dois finalistas, que sairão dos embates entre Hamburgo e Karlsruhe, ambos da segunda divisão, e entre os primodivisionários Bochum e Friburgo.