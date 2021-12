André Silva marca, Messi e Mbappé destacam-se

Vasco Samouco Ontem às 23:51 Facebook

Twitter

Partilhar

RB Leipzig terminou a fase de grupos em terceiro e estará na Liga Europa. André Silva marcou.

Mbappé e Messi destruíram o Club Brugge (4-1) e também deram uma mãozinha o Leipzig, que derrotou o Manchester City e garantiu a presença na Liga Europa, com André Silva em destaque. Com pouco em jogo na maioria dos quatro grupos que ficaram fechados ontem, destaca-se ainda o triunfo que torna o Real Madrid cabeça-de-série no sorteio dos oitavos.

À entrada para a última jornada, o Grupo A já estava resolvido quanto aos apurados, mas ainda tinha o terceiro lugar em aberto. Com a triunfo do PSG, com dois golos de Mbappé e outros tantos de Messi (Nuno Mendes foi substituído, por lesão, aos 48 minutos), o Club Brugge ficou arredado dessa luta e aproveitou o RB Leizpig, vitorioso (2-1) na receção ao muito desfalcado Manchester City, com o golo decisivo a ser de André Silva. De resto, no Grupo D, Real Madrid e Inter de Milão defrontaram-se pelo primeiro lugar, que acabou no colo dos "merengues", graças aos golos de Toni Kroos e Asensio (2-0). Fora das competições europeias fica, desde já, o AC Milan, que nem sequer pontuou (1-2) na receção a um Liverpool sem algumas das principais figuras.

Esta quarta-feira fecha-se a fase de grupos, ainda com três vagas em aberto para além da do grupo do Benfica. Villarreal, Atalanta, Lille, RB Salzburgo, Sevilha e Wolfsburgo são as equipas ainda com aspirações em chegar aos oitavos de final.