André Silva marca na derrota do Leipzig com o Bayer Leverkusen

JN/Agências Hoje às 21:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Bayer Leverkusen venceu (3-1), este domingo, em casa do Leipzig, para a 13.ª jornada, e ascendeu ao terceiro lugar da liga alemã de futebol, liderada pelo Bayern Munique.

Florian Wirtz, aos 21 minutos, o francês Moussa Diaby, aos 34, e o holandês Jeremie Frimpong, aos 64, foram os marcadores dos golos do Bayer Leverkusen. O internacional português André Silva apontou o golo do Leipzig, aos 62 minutos.

O Bayer Leverkusen tirou partido da derrota no sábado do Freiburg com o Bochum (2-1), para ascender ao terceiro lugar, com 24 pontos. O Freiburg caiu do terceiro para o quarto posto, com 22.

O Leipzig manteve os mesmos 18 pontos e caiu do sétimo para o oitavo posto da Bundesliga, em igualdade pontual com Mainz (nono), Colónia (10.º), Borussia Monchengladbach (11.º) e Eintracht Frankfurt (12.º).

O Eintracht Frankfurt, com Gonçalo Paciência a começar o jogo no banco e a ser lançado aos 68 minutos, venceu por 2-1 na receção ao Union Berlim, que caiu do quinto para o sexto lugar e foi ultrapassado pelo Hoffenheim.

Com a terceira vitória seguida na liga, alcançada nos descontos, com um golo do francês Obite N'Dicka, aos 90+5 minutos, o Eintracht Frankfurt passa a somar 18 pontos, na 12.ª posição, mas em igualdade pontual com o oitavo, o Leipzig.

O suíço Djibril Sow fez o primeiro golo do Eintracht Frankfurt, aos 25 minutos, e Max Kruse empatou para o Union Berlim aos 62, na conversão de uma grande penalidade. O jogo foi sentenciado nos descontos por Obite N'Dicka.

PUB

O Bayern Munique lidera a Bundesliga, com 31 pontos, seguido do Borussia Dortmund, segundo com 30, e agora do Bayer Leverkusen, terceiro com 24.