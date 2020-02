André Silva marca na goleada do Eintracht Frankfurt

Hoje às 22:04 Facebook

O avançado internacional português contribuiu com um golo para o triunfo caseiro do Eintrahct Frankfurt sobre o Augsburgo, por 5-0, no jogo que abriu a 21.ª jornada da Liga alemã de futebol.

André Silva foi titular no conjunto de Frankfurt e anotou o terceiro tento da equipa, aos 55 minutos, com um cabeceamento certeiro no interior da área, após cruzamento do sérvio Filip Kostic, que foi a grande figura da partida, com dois golos e duas assistências.

O norte-americano Timothy Chandler já tinha dado vantagem ao Eintracht, com um "bis", aos 37 e 48 minutos, enquanto Kostic fechou a mão-cheia, aos 89 e 90. Neste último lance, o sérvio acabou por "roubar" o golo a Gonçalo Paciência, que tinha substituído André Silva, aos 84.

Com esta vitória, a terceira nos últimos quatro jogos na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt subiu ao nono lugar, com 28 pontos, e ultrapassou o Augsburgo, que é 11.º, com 26.