André Silva marca na vitória do E. Frankfurt

O Eintracht Frankfurt ganhou esta quarta-feira, fora, ao Werder Bremen, por 3-0, em jogo em atraso da 24.ª jornada da Liga alemã, com o internacional português André Silva a marcar novamente.

O ponta de lança luso inaugurou o marcador aos 61 minutos, a concluir um cruzamento do sérvio Kostic, marcando o quarto golo nos últimos cinco jogos e confirmando o bom momento que atravessa.

André Silva seria substituído aos 77 minutos, para dar lugar ao holandês Bas Dost, ex-ponta de lança do Sporting, que viria a fazer a assistência para o segundo golo da partida, marcado pelo médio austríaco Stefan Ilsanker, que bisaria ao minuto 90, fechando o resultado em 3-0.

O português ocupa a 21.ª posição na lista dos melhores marcadores, que partilha com o compatriota do Borússia Dortmund, Rafael Guerreiro, ambos com oito golos, sendo a mesma liderada pelo avançado polaco do Bayern Munique Robert Lewandowski, com 29 golos, seguido do alemão Timo Werner, do Leipzig, com 25.

Com este triunfo, a equipa de Frankfurt passa a somar 35 pontos, subindo ao 11º lugar da Bundesliga, enquanto o Werder Bremen permanece no penúltimo posto, com 25 pontos, numa tabela liderada pelo Bayern Munique, com 67 pontos, seguido do Borussia Dortmund, com 60.