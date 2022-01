André Silva marca no triunfo do Leipzig, Bayern Munique volta a golear

JN/Agências Hoje às 19:06 Facebook

O futebolista português André Silva iniciou, este sábado, o êxito do Leipzig em Estugarda (2-0), numa 19.ª jornada do campeonato alemão em que o Bayern Munique goleou em Colónia por 4-0, mantendo seis pontos de vantagem na liderança.

O inevitável avançado polaco Robert Lewandowski, com um "hat-trick", aos nove, 63 e 74 minutos, e o francês Tolisso, aos 25, consumaram o tradicional triunfo dos bávaros nas visitas a Colónia.

Nos dois primeiros tentos, Thomas Muller foi decisivo nas assistências, enquanto nos dois últimos foi Sané a lançar Lewandowski, destacando-se o seu bailado no quarto tento.

Apesar do génio de Sane, o golo de Tolisso foi o mais belo, com o gaulês a receber com o pé direito e a disparar ao ângulo com o pé esquerdo.

Com este resultado, o Bayern Munique, que vinha de uma surpreendente derrota caseira com o Borussia Monchengladbach (1-2), soma 46 pontos, mais seis do que o Borussia Dortmund, que na sexta-feira goleou o Freiburg por 5-1.

O Colónia, que vinha de três êxitos consecutivos, viu refreadas as suas ambições europeias, sendo oitavo, com os mesmos 28 pontos do Leipzig, a um do quinto.

André Silva, na conversão de um penálti, aos 11 minutos, colocou o Leipzig na frente em Estugarda, com o francês Christopher Nkunku a confirmar o êxito, aos 70, deixando o Estugarda em 15.º, no limite da linha de água.

O Union Berlim bateu o Hoffenheim por 2-1, reagindo à infelicidade do autogolo de Baumgartl, aos 16 minutos, com tentos de Volgsammer, aos 22, e Promel, aos 73, que deixam os adversários com os mesmos 31 pontos, igualados na terceira posição.

O Bochum falhou um penálti aos 32 minutos em casa do Mainz, que foi mais eficaz aos 42, com um tento do holandês Jerry St. Juste, que lhe permitiu regressar às vitórias, após duas derrotas seguidas.

Na segunda metade da classificação, ​​​​​​​Wolfsburgo e Hertha Berlim empataram 0-0, em ronda que hoje conta ainda com a partida entre o Borussia Moenchenbladbach e o Bayer Leverkusen.