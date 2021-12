André Silva marca no triunfo do Leipzig sobre o Manchester City

JN/Agências Hoje às 20:11 Facebook

O internacional português André Silva marcou, esta terça-feira, o terceiro golo na presente edição da Liga dos Campeões, no triunfo do Leipzig sobre o líder Manchester City, por 2-1, na derradeira jornada do grupo A.

Já com todas as posições do grupo definidas, com City e Paris Saint-Germain assegurados nos 'oitavos' e o Leipzig nos 16 avos de final da Liga Europa, as partidas da sexta e última ronda serviram apenas para cumprir calendário e para rechear os 'cofres' de germânicos e parisienses, tendo em conta que cada vitória rende 2,8 milhões de euros.

Os citizens pouparam João Cancelo e Bernardo Silva, mas foram obrigados a utilizar Rúben Dias nos últimos minutos do jogo, face à expulsão de Kyle Walker, aos 83, e numa altura em que o resultado já tinha sido fixado.

Apesar de não ter qualquer hipótese de seguir em frente na prova milionária, o Leipzig alcançou o triunfo com golos do húngaro Dominik Szoboszlai, aos 24 minutos, e de André Silva, que assinou, aos 71, o sexto tento na temporada e o terceiro na Liga dos Campeões.

Os visitantes ainda reduziram aos 77 minutos, através do argelino Riyad Mahrez, ainda assim insuficiente para evitar a derrota dos citizens, que terminaram no primeiro lugar do grupo, com 12 pontos, mais um do que o PSG (11), enquanto o Leipzig ficou na terceira posição, com sete, à frente do Club Brugge (quatro).

Em Paris, a equipa comandada por Mauricio Pochettino voltou a vencer na competição, goleando os belgas por 4-1, mas acabou por perder o internacional luso Nuno Mendes logo no arranque do segundo tempo, devido a lesão.

Kylian Mbappé, aos dois e sete minutos, e Lionel Messi, aos 38 e 76, este último de grande penalidade, 'bisaram' na partida, sendo que, pelo meio, Mats Rits anotou o tento de honra do Club Brugge, aos 68.

F. C. Porto e Sporting jogam hoje os derradeiros jogos nos grupos B e C, respetivamente, ambos a partir das 20 horas (hora de Lisboa), com os 'dragões' a procurarem o apuramento, na receção ao Atlético de Madrid, e os 'leões', já assegurados na próxima fase, a visitarem o Ajax.