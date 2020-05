André Silva marca pelo Frankfurt mas não evita derrota

JN/Agências Hoje às 20:29 Facebook

O internacional português André Silva marcou este sábado pelo E. Frankfurt, mas não evitou a derrota caseira, por 3-1, frente ao Borussia Monchengladbach, que subiu ao terceiro lugar da Liga alemã.

Num estádio de bancadas vazias, André Silva entrou no segundo tempo e fez o golo dos da casa, aos 81 minutos, num remate cruzado, contudo, a equipa já perdia por três golos e não foi suficiente para evitar a derrota, que começou logo aos 40 segundos, com tento do francês Alassane Pléa.

Aos sete, foi a vez de o compatriota Marcus Thuram ampliar para 2-0, com desvio fácil na pequena área, sendo que o encontro ficou sentenciado aos 73, com penálti do argelino Ramy Bensebaini, minutos depois de Pléa atirar ao poste.

O Moenchengladbach soma agora 52 pontos, mais um do que o Leipzig, que cedeu empate caseiro 1-1 com o Friburgo, a dois do B. Dortmund e a três do Bayern Munique, que no domingo visita o Union Berlim.

Eis os resultados da 26.ª jornada:

Sábado

Augsburg-Wolfsburg, 1-2

Borussia Dortmund-Schalke 04, 4-0

Dusseldorf-Paderborn, 0-0

Hoffenheim-Hertha Berlim, 0-3

Leipzig-Friburg, 1-1

Eintracht Frankfurt-Borussia Monchengladbach, 1-3

Domingo

Colónia-Mainz (14.30 horas)

Union Berlim-Bayern Munique (17 horas)

Segunda

Werder Bremen-Bayer Leverkusen (19.30 horas)