André Silva reforça ataque do V. Guimarães por quatro épocas

André Silva destacou-se com golos no Arouca e já entra nas opções de Moreno, que contará com João Aroso como treinador adjunto.

O avançado André Silva (ex-Arouca) é reforço do V. Guimarães para a próximas quatro temporadas, numa operação na qual o Vitória fica detentor de 25% dos direitos económicos do jogador brasileiro pelo valor de um milhão de euros, podendo adquirir até 80% do passe.

Ao serviço do emblema arouquense, André Silva marcou 20 golos nas duas últimas épocas, tendo conquistado o prémio de golo do ano na temporada 2021/2022.

Para a estreia na Conference League, na próxima quinta-feira, diante o Púskas Akadémia, os sócios com lugar anual têm entrada gratuita com o respetivo cartão de sócio e a quota 6. O bilhete de sócio para quem não for detentor de lugar anual é de 10 euros. Os bilhetes para público custam 20 euros.

Noutro contexto, João Aroso, com passagens como adjunto da seleção de Portugal, vai reforçar a equipa técnica de Moreno Teixeira.