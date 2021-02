André Silva segue imparável e volta a marcar na Bundesliga

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 17:38 Facebook

O internacional português voltou, este domingo, a fazer o gosto ao pé diante do Hoffenheim, na 20.ª jornada da Liga alemã, que o Eintracht Frankfurt venceu por 3-1. Filip Kostic foi o homem do jogo, com um golo e duas assistências.

André Silva continua a brilhar na Alemanha e voltou a marcar, levando já 17 golos só na liga. Diante do Hoffenheim, foi Filip Kostic a fazer as honras aos 15 minutos, ao inaugurar o marcador. O sérvio não ficou por aqui e fez mais estragos, ao fazer as assistências para os outros dois golos do Eintracht Frankfurt.

Já depois de Ilhas Bebou ter feito o empate, Kostic ajudou N'Dicka e André Silva a selarem a reviravolta do marcador. O português continua no segundo lugar dos melhores marcadores, apenas atrás de Lewandowski, com 24.

Com este triunfo, Eintracht Frankfurt mantém o quarto lugar da tabela com 36 pontos, mais um do que o Bayer Leverkusen, que é quinto, e a 12 do líder Bayern de Munique.

Veja o golo de André Silva: