André Silva volta a marcar na Bundesliga. Veja o golo

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O avançado português voltou, este sábado, a marcar na liga alemã e já igualou os números de Haaland, Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé.

O Eintracht Frankfurt sofreu uma derrota (3-1) diante do Bayer Leverkusen na 31.ª jornada da Liga mas André Silva acabou por estar, novamente, em destaque. O internacional português continua de pé quente na Bundesliga e voltou a marcar este sábado, tendo chegado ao 25.º golo na liga alemã.

Com estes números, o ex-F. C. Porto continua em segundo lugar na luta pela Bota de Ouro, atrás de Robert Lewandowski, com 36 golos, e entrou no grupo restrito de futebolistas que já chegaram aos 25 remates certeiros esta temporada, no qual também está Cristiano Ronaldo (Juventus), Messi (Barcelona), Haaland (Borussia Dortmund) e Mbappé (PSG).

Veja o golo de André Silva: