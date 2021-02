JN Hoje às 20:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Igualdade a uma bola ao intervalo entre Estoril e Benfica, esta noite de quinta-feira, em jogo da primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal que se disputa no Estádio António Coimbra da Mota. André Vidigal abriu e Darwin Nuñez empatou antes da pausa.

As águias assumiram desde cedo o controlo da partida e o uruguaio Darwin Nuñez deu o primeiro sinal, após passe de Pedrinho a desmarcá-lo em posição frontal, foi desarmado pelo guarda-redes Thiago.

Veja o lance de perigo de Darwin:

Pouco depois, no espaço de dois minutos, Rafa teve o golo nos pés por duas vezes, primeiro numa jogada individual que culminou com um remate cruzado ao lado e, depois, com um remate à barra.

Veja as duas ocasiões de Rafa:

PUB

No entanto, na primeira subida com perigo à área do Benfica, André Vidigal abriu o marcador para os canarinhos, estavam decorridos 23 minutos. Num ataque organizado, Rosier lançou Joãozinho pela esquerda, o defesa cruzou para o segundo poste, Murilo dominou e serviu para André Vidigal.

Veja o golo de André Vidigal (1-0):

Depois de minutos antes ter obrigado o guarda-redes do Estoril a aplicar-se para desviar um remate, Darwin Nuñez conseguiu mesmo empatar o jogo.

Veja o golo de Darwin Nuñez (1-1):

Ao intervalo as duas equipas têm a eliminatória empatara a um 1-1.