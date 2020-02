André Vilas-Boas e o Marselha voltam às vitórias

Ontem às 23:03 Facebook

Olympique vence em Nîmes (3-2) com "hat-trick" de Dario Benedetto.

Uma semana depois da derrota caseira com o Nantes (1-3), o treinador português André Villas Boas resgatou-se com a vitória no campo do Nîmes, esta sexta-feira.

O avançado argentino Dario Benedetto foi a grande figura do encontro de abertura da 27.ª jornada do campeonato francês, ao marcar os três golos do triunfo do Marselha.

Com a 16.ª vitória da época, o OM mantém-se firme no segundo lugar, a dez pontos do líder, o PSG, que jogará em casa, este sábado, com o Dijon.

A equipa de Villas Boas tem 11 unidades de avanço sobre o terceiro, o Rennes, e segue confortavelmente na segunda vaga de apuramento direto para a Liga dos Campeões.