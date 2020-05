André Villas-Boas agradece elogio a Pinto da Costa

JN Hoje às 17:33 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do Marselha deixou um agradecimento, este domingo, a Pinto da Costa.

O presidente do F. C. Porto deu, este domingo, uma entrevista ao JN e não esqueceu André Villas-Boas. O líder afirmou mesmo que, caso André Villas-Boas decidisse candidatar-se à presidência dos dragões, seria "prestigiante" para o F. C. Porto.

O elogio não passou despercebido ao treinador do Marselha, que fez questão de deixar um agradecimento nas redes sociais. "Obrigada, Presidente", escreveu no Instagram.

André Villas-Boas orientou o F. C. Porto em 2010/11. Um ano de sonho para os dragões, que conquistaram a Supertaça, Liga, Taça de Portugal e Liga Europa.