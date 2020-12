André Villas-Boas ameaça jornalista e atira-se ao árbitro

JN Hoje às 10:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Treinador do Marselha envolve-se numa polémica após a derrota com o Rennes num jogo em que as críticas ao trabalho de arbitragem foram muitas: "Se ele é o melhor árbitro de França não está à altura".

André Villas-Boas está no centro de uma polémica em França após ter proferido palavras pouco simpáticas a um jornalista, após o jogo com o Rennes, que ditou a derrota, por 2-1, da equipa orientada pelo treinador português.

De acordo com um vídeo publicado na internet pelo Twitter do site "Get Football News France", mal terminou a conferência de imprensa de rescaldo do encontro, o técnico virou-se para um profissional da comunicação social e proferiu as seguintes afirmações: "Ei, obrigado. Continua assim, eu apanho-te. Se tiver uma oportunidade para te apanhar. Continua assim que está bem".

Em França estas afirmações estão a ter grande eco, até porque o treinador pensava que os microfones já estariam desligados quando se dirigiu ao jornalista.

O Marselha estava a atravessar um bom momento no campeonato, mas a derrota em Rennes travou uma marcha de seis vitórias consecutivas na prova. A equipa do técnico português até entrou melhor no jogo, com um golo de Pape Gueye, aos 24 minutos, mas o mesmo jogador deitou tudo a perder e foi expulso 12 minutos depois, colocando a formação do sul de França em sérias fragilidades perante um adversário que passou a atacar muito mais. O golo do empate surgiu por Traoré (63 m), antes de Hunou (83 m) ter fixado o resultado final.

"A expulsão mudou o jogo todo", explicou, no final do encontro, André Villas-Boas. "Ele estava a ser o nosso melhor jogador, foi impressionante. Mas estou dececionado com o árbitro, porque o nosso jogador não merecia o vermelho. Gueye não queria magoar o Niang. Se um jogador não consegue saltar para ganhar uma bola como pode jogar futebol? Se ele é o melhor árbitro de França não está a altura. Deixou a equipa adversária jogar e apitou sempre tudo contra nós", adiantou o treinador do Marselha em tom muito crítico.

No quarto lugar do campeonato, o Marselha está a cinco pontos do líder Lille e até ao final do ano mede forças com o Stade de Reims e o Angers.