André Villas Boas com equipa no Rally Monte-Carlo em WRC2

André Villas-Boas, treinador português de futebol do Olympique de Marselha, vai ter uma equipa com vencedor do rali WRC2 Monte-Carlo de 2020, Eric Camilli, na prova de 2021. O objetivo é "aumentar a consciencialização a favor de causas humanitárias".

Numa parceria entre a Sports&You e a Ace Africa, a equipa de André Villas Boas vai marcar presença no campeonato WRC2 no Rally Monte-Carlo 2021, com francês Eric Camilli, no âmbito de uma iniciativa solidária.

A equipa da "Race For Good", de André Villas-Boas, um apaixonado pelo mundo automóvel, contará com o experiente piloto de rally francês Eric Camilli aos comandos de um Citroën C3 Rally 2.

A Ace Africa, organização não-governamental, "já mudou a vida de 1,8 milhões de crianças". A instituição trabalha junto das comunidades locais juntamente com o governo, de forma a ajudar imensas famílias no acesso à saúde, educação e desenvolvimento económico. Em 2003 começou a atuar no Quénia e em 2007, na Tanzânia.

O foco desta iniciativa conjunta é "unir forcas no sentido de promover as causas da Ace Africa e continuar a fornecer ajuda diária a milhares de pessoas em África", realçam.

A categoria WRC2 destina-se aos concorrentes mais ambiciosos que visam chegar à etapa final e correr no Campeonato Mundial de Rally. É preciso enfrentar oito rondas e uma delas deve ser realizada fora na Europa, por exemplo, no Japão ou no México. Normalmente são utilizados carros de classe de Rally 2, contando com marcas como Citroën C3, Ford Fiesta, Hyundai i20 e Skoda Fabia.