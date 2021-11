André Villas-Boas continua solidário com Marselha

Nove meses depois de sair do comando técnico do Marselha o treinador português, André Villas-Boas continua a mostrar-se solidário com a cidade francesa. A fundação "Race for Good", presidida pelo próprio, fez um donativo à instituição "L'Arche in Marseille", que ajuda pessoas com deficiência.

Villas-Boas já se tinha encontrado com os responsáveis por esta instituição de solidariedade, quando ainda tinha o cargo de treinador da equipa da Ligue 1, tendo-os convidado para assistir a um treino centro de treinos Robert-Louis-Dreyfus, casa do Marselha.

Atualmente sem clube, o técnico revelou a parceria com a instituição solidária francesa. "Mesmo que seja à distância eu quero continuar a apoiá-los da melhor maneira possível", afirmou o português.

Embora não tenha conquistado qualquer título na sua passagem por França, Villas-Boas conseguiu bater o recorde de maior percentagem de vitórias nos primeiros 30 jogos (60%), tendo somado 18 triunfos, oito empates e quatro derrotas, na liga francesa. Apenas Giuseppe Zilizzi, Lucien Leduc e Vinzenz Dittrich igualaram o feito do luso.

Na carreira Villas-Boas passou por Académica, F. C. Porto, Chelsea (Inglaterra), Tottenham (Inglaterra), Zenit (Rússia) e Shangai (China).