André Villas-Boas e presidente do Marselha reúnem para acalmar os ânimos

André Villas-Boas e o presidente do Marselha reúnem esta segunda-feira para abordar assuntos que têm abalado o clube durante a última semana.

Há tensão no ar em Marselha desde a última semana, quando se deu conta da suposta vontade do técnico André Villas-Boas sair do clube, depois de desentendimentos com o presidente, Jacques-Henri Eyraud, relatados pela imprensa francesa.

A razão das hostilidades estará relacionada com o a contratação do inglês Paul Aldridge, para gerir o mercado de transferências da equipa, falando-se numa possível venda de jogadores para Inglaterra. A notícia não terá agradado a Villas-Boas e, segundo o site francês "Foot Sur 7", Eyraud terá recebido ameaças de morte por parte dos adeptos, em defesa do acarinhado treinador português.

Na conferência de imprensa de sábado, o treinador do Marselha negou as notícias do "Le Parisien", que davam conta do mau relacionamento com Aldridge e do facto de o clube não dar lhe as possibilidades necessárias para que a equipa se qualifique para a Liga dos Campeões.

"Tudo o que saiu hoje, por exemplo, no Le Parisien, são mentiras. Toda a gente me conhece e sabe que eu passei por grandes clubes. Eu não quero sair para nenhum grande clube. Há mais hipóteses de voltar ao deserto [automobilismo]. Eu não estou à procura de nada. Tudo vai voltar ao normal e é preciso continuar a ganhar".

A semana desportiva tem início esta segunda-feira, na preparação para o encontro com o Angers no próximo sábado.