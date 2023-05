André Villas-Boas sai em defesa de Pepe no caso dos insultos racistas

JN Hoje às 11:25 Facebook

O antigo treinador do F. C. Porto André Villas-Boas recorreu às redes sociais para se pronunciar sobre os alegados insultos racistas de que Pepe foi alvo

Villas-Boas utilizou as "histórias" do Instagram para defender o defesa central do F. C. Porto. "Racismo não", escreveu o ex-treinador dos dragões em duas fotografias: uma do central com a camisola portista e outra com a camisola da Seleção portuguesa.

André Villas-Boas esteve nos dragões na temporada 2010/11 e conquistou uma Liga, uma Liga Europa, uma Taça de Portugal e uma Supertaça.