André Villas-Boas: "Sente-se algum nervosismo do Benfica, pela forma como se celebram vitórias"

O antigo treinador do F. C. Porto, André Villas-Boas, foi, esta segunda-feira, convidado do Clube dos Pensadores, em Gaia, para uma conferência em que falou sobre "futebol e outras paixões". O técnico não descartou uma candidatura à presidência do clube azul e branco e analisou a luta pelo título.

"De certa forma sente-se algum nervosismo do Benfica. É evidente pela forma como se celebram vitórias ou como não se celebram os resultados negativos e a ansiedade que gera esses resultados negativos. Se o F. C. Porto estiver à altura hoje [diante do Arouca]... Esperemos que esteja, penso que sim. Porque o treinador tem motivado os jogadores com um estado de espírito e ambição únicos, assim tem demonstrado nos últimos seis anos", afirmou André Villas-Boas, não descartando uma candidatura à presidência do clube azul e branco. Mas não para já.

"Vamos ver. É preciso não antecipar cenários. O presidente Pinto da Costa liderou o F. C. Porto durante muitos anos e eu assinei com muito gosto em 2020 o caderno eleitoral. Se me candidataria contra Pinto da Costa? Há duas verdades e vamos ver. O mesmo também disse que se eu me candidatasse também não se candidatava. Tendo em conta a sensibilidade da questão e a importância de título este ano para o F. C. Porto não é um tema", acrescentou.