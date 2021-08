André Villas-Boas sonha treinar seleção no Mundial

José Ricardo Ferreira Ontem às 22:49 Facebook

Antigo técnico do Marselha antevê campeonato nacional "animado" entre os três grandes e espera que Portugal consiga manter o quinto lugar no ranking da UEFA.

André Villas-Boas está prestes a deixar a carreira de treinador de futebol. Já cumpriu 11 dos 15 anos a que se tinha proposto e agora ambiciona orientar uma seleção. Treinar um clube em Portugal "será difícil" nos próximos tempos, muito mais o F. C. Porto, o clube do coração e que "está muito bem entregue" a Sérgio Conceição. "Estou mais orientado para as seleções, gostava muito de dar um passo nesse sentido", disse o técnico, à margem da apresentação do Caramulo Motorfestival, expressando o desejo de "fazer um Mundial, se calhar o do Qatar", que se joga já em 2022.

"Como a seleção portuguesa está bem entregue, há que esperar, aguentar e ver o que há nesse mercado", adiantou, admitindo abordagens da Rússia e de dois clubes europeus, que descartou orientar. Segue "aberto a tudo", mas, para já, o foco está na associação "Race for Good", que recolhe fundos para três instituições sociais.

Elogiou a subida de Portugal ao 5.º lugar do ranking da UEFA: "É um passo importante de afirmação, principalmente numa altura em que os clubes precisam do maior apoio económico e financeiro possível".

Quanto à Liga portuguesa, André Villas-Boas considera ser cedo para apontar um vencedor e antecipa uma época animada. "O F. C. Porto tem uma responsabilidade de voltar a vencer, tem essa obrigação. O Sporting tem esta chama, motivação e organização, que são singulares, e que tem expresso neste campeonato até com melhor futebol. E o Benfica pelas obrigações que tem em ser campeão", concluiu.

Caramulo Motorfestival está de regresso com recorde de participantes

Mesmo em ano de pandemia, o Caramulo Motorfestival, o maior evento motorizado em Portugal, vai ter o "maior número de sempre" de pilotos em 2021. Estão confirmadas mais de cem participações na rampa histórica, uma das provas que marca o festival, que decorrerá entre os dias 3 e 5 de setembro, na vila do Caramulo, em Tondela. O ano passado o Motorfestival foi cancelado devido à pandemia. A iniciativa volta agora no primeiro fim de semana de setembro e com público. No recinto só podem estar 5000 pessoas. Para entrar será preciso ter o certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19.