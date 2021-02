Andrea Pirlo: "Ronaldo vai jogar ainda com mais vontade"

JN Hoje às 17:21 Facebook

O treinador da Juventus confia no avançado português para conseguir um bom resultado no Dragão, apesar de reconhecer qualidade ao F. C. Porto: "É muito forte".

Cristiano Ronaldo, claro, foi tema de conversa na conferência de imprensa de Andrea Pirlo de antevisão à primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. O técnico italiano considera que chegar em Portugal será um estímulo para o avançado.

"Ronaldo vai jogar em Portugal, é muito importante para ele e vai jogar ainda com mais vontade de marcar. Tem marcado golos em provas a eliminar", disse o treinador da Juve, esta terça-feira.

Pirlo antevê um jogo "muito difícil" e pede "cabeça" aos jogadores juventinos.

"O F. C. Porto defende muito bem, não sofreu golos nos últimos cinco jogos da Liga dos Campeões. Tem uma equipa com um estilo muito atlético, sabem jogar compactos e temos de ter muita paciência. Não podemos forçar as ações, porque em contra-ataque são muito bons. É uma equipa muito forte e temos de jogar com muita cabeça", salientou o ex-internacional italiano.

O duelo com os dragões marca ainda o reencontro de Pirlo com Sérgio Conceição, adversário de outras núpcias, quer no Calcio quer nos jogos das seleções.

"Joguei muitos jogos com o Sérgio Conceição e tenho boas recordações dele. Era um grande jogador, muito técnico e muito forte. Está a fazer um grande trabalho no F. C. Porto", frisou.

O F. C. Porto-Juventus está agendado para as 20 horas de quarta-feira e terá arbitragem do espanhol Carlos del Cerro Grande.