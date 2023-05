Andreia Jacinto e a Festa do Futebol Feminino: "É uma memória que nunca se apaga"

JN Hoje às 18:39 Facebook

Andreia Jacinto conquistou a Festa do Futebol Feminino em 2015 e recordou uma conquista que irá ficar permanentemente na memória.

"Apesar de já ter passado algum tempo desde a minha participação, lembro-me que ganhámos a Festa do Futebol Feminino e isso é uma memória que não se apaga, foi um grande momento para mim e para todas as minhas colegas de equipa, na altura jogava pelo GD Estoril Praia", começou por dizer Andreia Jacinto, à FPF.

A atual jogadora da Real Sociedad recordou a presença de outras jogadoras, agora companheiras na seleção portuguesa. "Recordo-me de estarem algumas das jogadoras da Seleção A presentes como a Borges, a Vanessa e a Mónica. Recentemente, vi uma foto desse dia, onde estou eu e a minha equipa junto com as jogadoras da Seleção que lá estavam e, olhar para essa foto e saber que agora represento o meu país ao lado delas, é engraçado, também é uma boa memória que tenho", acrescentou.

Andreia Jacinto explicou que o objetivo na final era desfrutar do futebol. "No torneio, o mais importante era divertirmo-nos e disfrutarmos do futebol porque jogávamos contra muitas equipas que vinham de todo o país e que não estávamos habituadas a isso porque, na altura, ainda não existiam muitas. Lembro-me de conhecer várias jogadoras que, mais tarde, acabei por me cruzar com elas no Sporting, por exemplo. Ficava sempre muito entusiasmada quando chegava a altura da Festa do Futebol Feminino, era um dia em que disfrutava bastante", referiu.

Andreia Jacinto deixou ainda um conselho às jogadoras de Famalicão e Braga, que disputam a Taça de Portugal feminina. "Que aproveitem o torneio para disfrutar e aproveitar porque é um momento muito bonito. Outras das coisas que também me recordo e que é sempre uma experiência única, que marca a jogadora, é a presença no final da Taça de Portugal feminina. Recordo com muito carinho o momento em que entrámos em campo, as equipas que ganharam a Festa do Futebol Feminino, e fomos aplaudidas por muita gente que estava ali para ver. É uma experiência que fica sempre, mesmo quando depois atingimos outros patamares".