Andreia Jacinto é baixa de peso para o Europeu feminino

JN Hoje às 21:07 Facebook

Twitter

Partilhar

A jogador, que trocou o Sporting pela Real Sociedad, foi dada como inapta pelo Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol.

Andreia Jacinto vai falhar o Campeonato da Europa de futebol feminino, devido a lesão. A confirmação foi dada, esta segunda-feira, pela Federação Portuguesa de Futebol.

"Andreia Jacinto foi dispensada dos trabalhos da Seleção Nacional Feminina A. A centrocampista, que não viajou com a equipa para Manchester, submeteu-se a uma avaliação médica em Portugal e os exames confirmaram que não estará apta a tempo de participar nos jogos que a armada lusa vai disputar no Europeu", lê-se no comunicado.

A jogadora, de 20 anos, já conta com 18 internacionalizações e começava a ganhar espaço das opções de Francisco Neto. Nas últimas duas épocas representou o Sporting, de onde se transferiu, nas últimas semanas, para a Real ​​​​​​​Sociedad (Espanha).