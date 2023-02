Andreia Jacinto preparada para o "jogo mais importante" da história de Portugal

JN/Agências Hoje às 17:55 Facebook

A seleção portuguesa pode garantir a primeira presença num Campeonato do Mundo, em caso de vitória sobre os Camarões, na quarta-feira.

Andreia Jacinto espera "muitas dificuldades" no play-off intercontinental, com os Camarões, e considerou que a seleção portuguesa de futebol feminino tem de entrar forte no encontro que garante a presença no Mundial2023, a primeira da história de Portugal.

"Estamos com muita vontade que chegue o jogo. É o jogo mais importante da nossa história e estamos a apenas um passo de estar no Mundial", disse a meio-campista, que alinha na Real Sociedad, em declarações à assessoria da Federação Portuguesa de Futebol, na Nova Zelândia.

Andreia Jacinto, de 20 anos, considerou que o encontro, agendado para quarta-feira, "será muito difícil", referindo que ambas as equipas "partilham a ambição de chegar ao Mundial".

"Destacaria nos Camarões o poderio físico. As camaronesas são muito agressivas nos duelos de um para um. Temos de entrar muito fortes no jogo e tentar anular esse poderio com mais posse de bola. E temos de ganhar duelos, pois também o conseguimos fazer", completou.