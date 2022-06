Andy Murray eliminado de Wimbledon por John Isner

JN/Agências Hoje às 22:10 Facebook

O tenista britânico Andy Murray foi esta quarta-feira eliminado na segunda ronda de Wimbledon, o terceiro torneio do 'Grand Slam' da temporada, ao perder com o norte-americano John Isner em quatro 'sets'.

Vencedor de três títulos do 'Grand Slam' (Open dos Estados Unidos, em 2012, e Wimbledon, em 2013 e 2016) e ainda de dois ouros olímpicos, em Londres2012 e no Rio2016, o britânico, 52.º classificado do 'ranking' ATP, perdeu pelos parciais de 4-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-3) e 4-6.

Murray, de 35 anos, liderou a hierarquia mundial entre novembro de 2016 e agosto de 2017, sendo um membro do denominado 'Big Four', juntamente com o suíço Roger Federer, o espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic.

Na terceira ronda, John Isner, número 24 do mundo, vai defrontar o italiano Jannik Sinner (13.º), que eliminou o sueco Mikael Ymer (88.º) em quatro 'sets'.