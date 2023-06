Di María no radar do Benfica mas salário é um forte entrave

Rui Farinha 06 Junho 2023 às 21:54 Facebook

Extremo argentino está de saída da Juventus. SAD benfiquista quer fechar plantel até ao dia 5 de julho, data do regresso ao trabalho

Angel Di María, de 35 anos, anunciou que está de saída da Juventus e o Benfica equaciona efetuar um "forcing" para garantir a contratação do jogador, apesar de ser um sonho muito difícil de concretizar. Além da elevada concorrência pelo argentino, que representou as águias entre 2007 e 2010, o salário é também um forte entrave: sete milhões de euros limpos por temporada.

Na última época, o clube da Luz tentou saber as condições de aquisição do jogador, mas acabou por não avançar devido ao elevado custo da transação. Ainda assim, os encarnados estudam todas as hipóteses em cima da mesa, mas para garantirem o jogador, Di María terá de baixar muito o salário.