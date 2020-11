JN Hoje às 21:27 Facebook

Alberth Elis, que se estreou a marcar no futebol português, e Angel Gomes dão vantagem à pantera. Benfica dominado na primeira parte.

O Boavista está a ganhar ao Benfica, por 2-0, no intervalo do jogo que fecha a sexta jornada da Liga.

As águias, que têm sido dominadas no Bessa, ainda tiveram um golo invalidado pelo VAR, antes de se deixarem ficar para trás no marcador.

Angel Gomes marcou o primeiro, de penálti, e Alberth Elis dilatou a vantagem, perto dos 45 minutos.

Recorde-se que o Boavista ainda não ganhou no campeonato e o Benfica ainda não perdeu.