Angel Gomes emprestado ao Boavista pelo Lille

O avançado britânico Angel Gomes, filho do campeão mundial sub-20 português Gil Gomes, é reforço do Boavista para a próxima temporada, por empréstimo dos franceses do Lille

O jogador, de 19 anos, fez toda a formação no Manchester United, ao qual chegou aos seis anos, tendo-se tornado na época de 2016/17 no mais jovem atleta de sempre a estrear-se pela equipa principal dos "red devils".

Angel Gomes é filho de Gil Gomes, campeão do Mundo de sub-20, por Portugal, e já representou as seleções inglesas de formação, pelas quais conquistou o Mundial de sub-17.

Na época 2019/20 fez seis jogos pelos "red devils", tendo-se transferido agora para o emblema francês, que o cedeu ao Boavista.