O guarda-redes do Sporting, e da Seleção Nacional, Ângelo Girão reagiu no Instagram ao polémico jogo entre França e Espanha (1-3), que resultou na eliminação de Portugal do Europeu.

"Muito orgulho em nós, Portugal. Não fizemos de todo o melhor europeu mas deixamos tudo em pista pelo nosso país! Espero que todos se lembrem do dia de hoje, durante a época toda, em todos os pavilhões nacionais!!!", escreveu o leão.