Ângelo Girão suspenso por cinco jogos por agressões no balneário do Benfica

JN Hoje às 22:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O guarda-redes do Sporting foi, esta terça-feira, castigado pelo Conselho de Disciplina da Federação de Patinagem de Portugal com cinco jogos de suspensão por agressões a Lucas Ordoñez, jogador do Benfica, antes do dérbi disputado em casa dos leões a 29 de janeiro.

Segundo o comunicado, o atleta do clube de Alvalade foi ao balneário do clube enarnado e agrediu e insultou Lucas Ordoñez, jogador do Benfica.

"Ali chegado, e enquanto os restantes colegas de equipa se encontravam em aquecimento, [...] agrediu Lucas Ordoñez na zona do pescoço e dos antebraços por intermédio do stick de que se fazia acompanhar", pode ler-se no documento, que descreve ainda que Girão insultou o adversário com as expressões "filho da p...", "isto não é a Argentina" e "dei-te duas, ainda falta uma".

PUB

Dois dias depois da partida disputada a 29 de janeiro, o Benfica emitiu um comunicado no qual informou ter apresentado uma queixa-crime contra o guardião leonino, classificando o sucedido de "inaceitável e cobarde agressão". "Uma emboscada que chegou mesmo a colocar em causa a participação do internacional argentino na partida. À saída da equipa do Benfica para o período de aquecimento, o guarda-redes do Sporting, Ângelo Girão, dirigiu-se ao balneário do Benfica e agrediu premeditadamente Lucas Ordoñez com duas stickadas, uma no pescoço e outra no braço. Só a intervenção de um terceiro elemento da equipa técnica do Sport Lisboa e Benfica permitiu evitar males maiores", pode ler-se.